Test du bureau Maidesite TH2 Pro Plus : assis-debout et électrique (+ Code Promo )

Nous avons choisi, un modèle aux couleurs bois/blanc assez moderne, et idéal pour nos activités.Comme leur dénomination d'indique, ils permettent, et d'éviter d'être constamment assis durant la journée. Ils sont généralement recommandés par les spécialistes, surtout pour les personnes qui ont des problème de dos, de canal carpien ou des douleurs musculaires liées auEn pratique,. Rares sont les bureaux à proposer une hauteur variable, et encore moins au centimètres près. Je suis d'ailleurs assezce qui pose de vrai problème à tous les gabarits qui font moins d'1m80 (soit les 3/4 de la population)En entreprise, je ne cesse de croiser des personnesOn le voit souvent à la cassure de l'avant-bras, qui vient appuyer constamment sur le bord du cadre et qui peut générer des douleurs, aussi bien au niveau du bras que du dos. C'est typique lorsqu'on utilise un ordinateur portable sur une table, ce qui ne devrait pas exister sur des postes fixes -on trouve des écrans 4K pour environ 200€ et du FullHD autour de 100€ surtout pour les personnes de taille modeste, qui sont souvent obligés de relever leur chaise au maximum, ce qui n'est pas bon non plus, car les pieds ne sont pas posés à plat au sol.car il s'agit surtout de schémas techniques largement compréhensibles. Seules quelques explications requièrent un peu de traduction (comme le réglage de la sensibilité, on le verra plus bas).Je vous conseille surtout, car le nombre de vis est important et il faut souvent forcer dans le bois pour les insérer., qui contiennent chacun un moteur. Il n'y a aucune difficultés particulières, les trous dans le bois étant pré-percés, et la plupart des éléments sont symétriques, ce qui évite les montages à l'envers., l'alimentation et le boitier de commande, que vous pourrez d'ailleurs placer où bon vous semble -plutôt à droite, en général. Là encore, il y est des schémas et des détrompeurs, impossible de se planter !Nous avons opté, mais des coloris blancs, bruns et plus rustiques sont proposés également.Il offre même, surtout pour éviter d'avoir des fils qui se baladent devant le bureau. Ce n'est plus si courant, surtout sur les modèles assis-debout !, qui sont arrondis sur les angles, tout comme le plateau. Il n'y a pas d'arrêtes coupante, et le look se fond assez bien dans ces ambiances bois/blanc qu'on retrouve souvent dans les espaces de travail.(une lampe, des classeurs, un porte-documents etc.). Avoir un peu de profondeur permet aussi de reposer ses bras sur le bureau, ce qui évite la fatigue., inutile au quotidien, mais cela évite que les moteurs cassent si quelqu'un a la fâcheuse idée de venir d'assoir dessus ! C'est plutôt dans la fourchette haute du segment, donc un très bon point ici !, les matériaux sont d'excellente qualité et parfaitement durables. Il ne semble pas non plus prendre les rayures, malgré nos tournages, qui imposent souvent de déplacer des éléments, comme l'écran.Il peut donc convenir à, mais aussi à des adultes de plus d'1m80, y compris en position debout ! Par exemple, Sylwia (~1m70) était debout avec un réglage à 1,09m. Si vous faites 1m80, il faut monter à environ 1m20.La vitesse de levage est de 4cm/s, il ne faudra donc(les deux positions de Sylwia). C'est vraiment très rapide et plutôt silencieux comme vous avez pu le voir dans la vidéo.Un petit écran permet de connaitre. Souvent, je choisis 2 positions assis/debout et des réglages pour une utilisation debout avec un portable par exemple ou une position spécifique pour la visio.Inédit, un petit timer permet de se mettre... pour se rappeler de se lever ! Utile ou pas, à vous de juger, mais onsouvent qu'on peut travailler quelques heures debout et ça fait vraiment du bien !Déjà, veillez bien à ce que le fil de vos accessoires (chargeurs, câbles...) aient. Il arrive parfois qu'un fil s'emmêle et vous embarque tous vos appareils !Maidesite propose aussi. Il bloque toute possibilité de levage, ce qui peut aussi être utile avec les animaux etc. Les commandes étant facilement activables, ce n'est pas anodin.Enfin, unne vous comprime un caisson de rangement, un genou ou n'importe quel objet placé dans la zone de levage. Problème, ça ne fonctionnait vraiment pas bien durant notre test... avant de nous apercevoir qu'on pouvait régler la sensibilité.Avec une petite mousse épaisse placée entre le caisson en guise de test et le plateau, le bureau est bien reparti dans l'autre sens, comme attendu !, mais elles rehaussent aussi le bureau de plusieurs centimètres, Sylwia a donc choisi de ne pas les installer. Mais avec un poids assez important, c'est pratique pour le déplacer ponctuellement.Vous pouvez aussi vous, ou encore un serpentin pour encastrer tous vos câbles, une petite poignée pour attacher une veste..., il répond parfaitement aux usages modernes et évite de se casser le dos lorsqu'on travaille 8H par jour dans un bureau.On a aussi, même si tous les goûts sont dans la nature. Les finitions sont exemplaires, et nous n'avons observé aucune usure anticipée, aussi bien au niveau des revêtements que des moteurs ou des fonctions électriques.Enfin,, sur un bureau qui peut lever jusqu'à 125Kg, c'est même assez sécurisant pour tous ceux qui ont des animaux un peu trop curieux !Quant à savoir, je trouve la version de Maidesite un peu mieux équipée, mais les deux modèles se valent quand-même à l'usage, du moins pour les fonctions principales.