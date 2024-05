Comment booster ses créations sur Figma avec Apple ?

Neuf nouveaux modèles apportés par Apple !

Désormais les nouveaux modèles se veulent multiplateformes afin d'élargir les possibilités d'utilisation, comprenant : TipKit (pour les astuces), Waltter, Tap to Pay, Siri et Raccourcis, Sign in with Apple, Messages, Live Activities, Apple Pay et Clips.

En juin dernier , Apple avait officiellement rejoint la communauté Figma et avait publié, dans la foulée, son propre kit de conception avec les ressources iOS 17 et iPadOS 17. Jusqu'à présent, ces dernières se concentraient uniquement sur les principaux systèmes d'exploitation, tels que iOS et iPadOS, visionOS et macOS.Pour rappel, Figma est unequi permet de créer et modifier divers éléments à publier sur le net, concevoir des prototypes interactifs, et enfin de connecter les équipes durant le processus de design pour qu'elles créent plus rapidement et plus efficacement.Avec cette plateforme, et grâce à uncentralisé qui assure la cohérence du processus, les développeurs et webdesigners ont(et ainsi toucher davantage d'iPhone et d'utilisateurs d'Apple !