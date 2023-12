Google a truqué la vidéo de présentation de son IA Gemini !

Gemini : une vidéo qui ne reflète pas la réalité

La vidéo illustre à quoi pourraient ressembler les expériences utilisateur multimodales créées avec Gemini. Nous l'avons conçue afin d'inspirer les développeurs

Il ne faut pas se fier aux présentations

Google a illustré le lancement officiel de Gemini avec une vidéo censée montrer les capacités de son nouveau grand modèle de langage, capable de rivaliser avec les modèles d'OpenAI.en lui montrant des dessins, des objets ou encore des mouvements de ses mains et en demandant vocalement ses réactions à Gemini.Cette vidéo est impressionnante, mais ne reflète pas vraiment la réalité. En effet,, le tout ayant ensuite été monté en rajoutant une voix off ainsi que les vidéos illustrant les demandes écrites. Ce qui est tout de même assez différent d'un échange vocal avec des interactions en temps réel. Pour tenter de calmer la polémique, Oriol Vinyals, vice-président de la recherche et responsable de l'apprentissage profond de la division DeepMind de Google indique :Bien évidemment, la vidéo de Google a pour but de mettre en avant les capacités d'un produit lors d'une présentation qui se doit de faire briller ce dernier,. Le fait de monter la vidéo pour qu'elle soit plus dynamique n'a rien d'inhabituel, mais Google a poussé le bouchon un peu plus loin,. Apple est ainsi passée maître pour montrer des graphiques particulièrement à l'avantage de ses produits (allant jusqu'à clamer que le M1 Max pouvait en remontrer à une RTX 3080, ce qui est possible mais dans un cadre très restreint, avec une comapraison qui tourne à l'avantage du GPU Nvidia dans la majorité des cas). Bien entendu, Apple et Google ne sont pas les seuls sur le segment des effets de manche, et il faut toujours se méfier des présentations officielles, conçues pour nous mettre des étoiles plein les yeux et ainsi faciliter la crémation de carte bancaire.