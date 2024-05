ICQ, c'est fini !

Clap de fin !

I Seek You

Créée enpar les Israéliens Serf Arvedon et Aron Lukatsher via la firme Mirabilis, ICQ (l'acronyme pour) a été l'une des premières messageries instantanées ! Rachetée par AOL en 1998 (pour un petit 400 millions de dollars), elle est désormaisAux premiers balbutiements de l'internet grand public,(à la vitesse de la raie manta). Lors de son âge de gloire au début des années 2000, elle comptait même plus de 100 millions de comptes créés, familiers de la petite fleurs dont les pétales changeaient de couleur en fonction du statut!Désormais,, une annonce officialisée sur le site web d'ICQ.