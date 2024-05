Livraison du Ledger Stack, ce portefeuille de cryptos inspiré de l'iPhone ! (enfin)

C'est parti pour les livraisons !

A quoi servent les portefeuilles de cryptomonnaie ?

L'attente est enfin terminée.Initialement, les livraisons auraient du avoir lieu au premier trimestre 2023 mais la production avait pris du retard.. De la taille d’une carte de crédit et avec un écran, ce dernier affiche un look hyper moderne sans aucun rapport avec une clé USB,L'accessoire avait été dévoilé avec un prix de lancement de 279 euros, un prix supérieur aux modèles Nano S Plus ou Nano X . Tirant parti de la chute de FTX et d'autres services de cryptoactifs, la firme française voulait montrer sa différence et la réalité de ses produits dans un contexte particulièrement instable.Depuis plusieurs années, la société française propose à la vente, dont le Nano S ou le Nano X . Ces derniers permettent de sécuriser plusieurs opérations, à commencer par(certificats d’authenticité numériques associés à un contenu, généralement une image).Ils permettent également de(échanges sur des plateformes décentralisées, envois de cryptomonnaies, achats de NFT) lorsqu'il est connecté à un réseau via des logiciels comme Ledger Live ou encore MetaMask.