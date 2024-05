Javier Milei, le Président de l'Argentine, arrivera-t-il à séduire Tim Cook ?

Tim Cook, quel homme... politique !

Apple a-t-elle un intérêt en Argentine ?

Sur ces cinq jours, l'homme politique ne devrait pas rester inactif et il est question pour lui de plusieurs rendez-vous avec. Il devra aussi trouver un peu de temps pour trouver des investisseurs et des entrepreneurs tous en lien avec l'intelligence artificielle .Il prendra également la parole au Sommet du Pacifique du Conseil de la région de la Baie de SF et à lade l'Université de Stanford, un groupe de réflexion sur l'organisation politique. Il passera un petit moment avec la présidente de l'université et la directrice du groupe de réflexion,...Pour rappel,, allant de la baisse des taux de natalité dans le monde entier à la poursuite du développement technologique ou encore à la défense de la liberté.Rappelons quemais il en est déjà à son quatrième aller-retour aux États-Unis. En avril 2024, il a d'ailleurs posé - un peu contraint- aux côtés d’Elon Musk devant la gigafactory de Tesla au Texas -dans le cadre d'une gigantesque opération séduction !En début d’année, il a d'ailleurs signé un décret autorisant Starlink, à déployer ses constellations au-dessus du territoire argentin. Il espère également lui vendre ses réserves de lithium pour les batteries des Tesla.Et on se doute bien qu'il aura énormément de propositions à soumettre à Apple, qui cherche à délocaliser ses chaines de production. Il devra toutefois être très persuasif au regard de la situation économique désastreuse de l’Argentine et des avis défavorables des analystes.