Une centaine de parlementaires français victimes d'une cyberattaque

Des centaines de fuites de données !

une seule fuite de mot de passe peut constituer une menace sérieuse pour la sécurité nationale. Les hommes et femmes politiques, de par leur position, sont des cibles privilégiées

Publié ce jeudi 30 mai, ce rapport révèle plusieurs fuites de données appartenant à des parlementaires en Europe. Ainsi on apprend queont été exposés, ce qui parait énorme... Avec une prime pour l'Angleterre (68%) etDans les faits,, leurs mails ayant été exposés 1 306 fois.Au total, 320 mots de passe auraient été piratés et diffusés en ligne, 22 numéros de téléphone seraient partis dans la nature et 30 adresses postales récupérées. L'un d'eux aurait été une cible privilégiée avec 137 fuites de données.A priori, les méthodes employées restent très classiques, mettant en vedette le(hameçonnage par mail) et la mauvaise protection des comptes. Apparemment, nombre d'entre eux ont utilisé leur mail professionnel pour s'inscrire à différents services, comme Linkedin ou Dropbox.Evidemment,(dans le cas d'un homme politique, cela peut avoir de sérieuses conséquences). Comme le rappelle Eamonn Maguire, (responsable de la sécurité des comptes chez Proton),