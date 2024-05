Passe Navigo sur l'iPhone ! Pas d'abonnement annuel avant... fin 2025

Le Passe Navigo enfin disponible sur l'iPhone et l'Apple Watch

Comment installer son passe navigo

Ajouter à Cartes

Carte de transport

Après des mois d'attente, le passe Navigo a fini par arriver sur l'iPhone , et ce, juste pour le début des JO de Paris.Par la suite,, puisque toutes les transactions sont désormais abritées dans la NFC de l'iPhone. En pratique, il suffira donc passer l'iPhone ou l'Apple Watch, au-dessus de la zone de validation des portiques.Mais, dans la liste proposée, on note qu'il n'est pas possible d'accéder à un abonnement annuel. En effet, seuls les utilisateurs d’un passe Navigo Jour et d’un abonnement hebdomadaire ou mensuel peuvent valider leur titre de transport via iPhone.-les passes Liberté+ et Imagin’R aussi. En guise d'explication, elle précise que la nature annuelle de ces forfaits nécessitePour entrer son passe, il suffit de se rendre dans l'app Wallet, et appuyer sur le bouton + en haut à droite >. Ou encore dans l'app Réglages > onglet Wallet > Cartes et Apple Pay.. En cliquant dessus, on accède au sous-menu avec les différents forfaits. Il suffit ensuite de cocher le titre à utiliser ou acheter.Une fois le titre choisi,(bonne lecture !), qu'il faudra accepter avant de procéder au paiement (totalement classique).