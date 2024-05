La Carte Vitale numérique est déployée dans 23 départements français !

23 départements concernés

A quoi servira l'app carte vitale ?

La dématérialisation des documents officiels, papiers d'identité et justificatifs administratif se poursuit.Toutes les personnes affiliées à l’Assurance Maladie, la MSA ou la MGEN dans les départements des Alpes-Maritimes, de Loire-Atlantique, du Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, du Rhône, de Saône-et-Loire, de la Sarthe ou de Seine-Maritime et qui sont âgées de plus 16 ans, avaient déjà accès à cette application depuis juillet 2023.A partir d'aujourd'hui, s'ajoutent. Autrement dit les départements de l'Ain, de l'Allier, de l'Ardèche, du Cantal, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.L'application Carte Vitale permet. Les assurés peuvent ainsi visualiser toutes les informations concernant les dépenses de soins dans les sept jours suivant la visite chez un professionnel de santé, et ce, via l'application compagnon.Ces dernières seront disponibles jusqu’à 7 jours après la consultation. Passé ce délai, elles deviendront inaccessibles. En revanche, il sera toujours possible de les télécharger sur son iPhone ou son Mac (son Android ou son PC) pour les consulter autant que de besoin.À terme,, comme la délégation vers une personne de confiance, et ce, pour une durée déterminée (les grands-parents gardant leurs petits enfants par exemple). Ou encore la possibilité de s’identifier de manière sécurisée à d’autres services numériques de santé.Cette application sera facultative et les usagers pourront toujours avoir recours à la carte à puce ou bien à la feuille de soins pour obtenir leurs remboursements.Celle-ci pourra être obtenue en téléchargeant une application mobile, dénommée apCV.avec le numéro d’inscription au répertoire national d’identification, une photographie, une adresse postale ou électronique du titulaire, les données techniques pour une signature électronique.Si vous êtes éligible, vous pouvez dès à présent l'installer. Pour cela, vous aurez besoin de votre carte Vitale ou de votre numéro de sécurité sociale et d'une pièce d'identité. Une fois téléchargée et paramétrée, son utilisation se veut très simple.. Plusieurs dispositifs pourront être utilisés pour lire ce QR code : une douchette (en pharmacie), une caméra, une application mobile installée sur le smartphone du professionnel de santé…. En effet, l'iPhone est doté d'une puce NFC (depuis l'iPhone 6) mais cette dernière est fermée par Apple et la firme n'en donne pas souvent l'accès, sauf si elle en est obligée ou si elle y trouve un intérêt.