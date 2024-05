Piratage de Ticketmaster : les données de 560 millions de clients dans la nature !

Une rançon à près d'un demi million !

Qui sont les ShinyHunters ?

En effet, les ShinyHunters auraient. Le groupe a affirmé sur un forum en ligne que les données subtilisées comprenaient les noms, les adresses, les numéros de téléphone et une partie des détails des cartes bancaires des clients concernés.L'affaire n'est pas prise à la légère : une enquête a été ouverte par le. Lea d'ailleurs proposé son aide dans la résolution de la situation.En effet, si l'attaque n'a pas été officiellement confirmée,Même si son nom évoque joyeusement le jeu Pokémon, la réalité est plus sombre.Il s'est fait connaître en 2020 avec la mise en ligne d'informations sur les clients d'une soixantaine d'entreprises (dont Microsoft, Github, Vinted ou encore AT&T), soit près de. La section cybercriminelle du FBI (la Seattle Cyber Task Force) avait mené une enquête pendant de deux ans, qui a permis d'identifier plusieurs acteurs, dont trois français. En janvier dernier, l'un d'eux -Sébastien Raoult- a d'ailleurs été condamné à trois ans de prison et cinq millions de dollars par un Tribunal de Seattle.Notons que cette attaque intervient au plus mauvais moment pour la société mère de Ticketsmaster, Live Nation Entertainment. Cette dernière est en effet poursuivie en justice par le DOJ.