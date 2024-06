Ticketmaster confirme le piratage des données de 560 millions de ses utilisateurs

560 millions d’utilisateurs concernés

En effet,. Pour autant, le contenu de la déclaration effectuée par(société mère) est assez succinct.La firme énonceOn y apprend que l’attaque a été connue. Pour le moment, le groupe s’efforce de limiter les risques pour les utilisateurs (sans préciser comment) et dit. Le cas échéant, il informeraLe tristement célèbre groupe de hackersa affirmé la semaine dernière avoir passé outre la sécurité de Ticketmaster-Live Nation, et accédé aux, qui sont maintenant mises en vente surpour un prix unique d’. Précisons que les données subtilisées comprenaient les noms, les adresses, les numéros de téléphone et une partie des détails des cartes bancaires des clients concernés.(dont Microsoft, Github, Vinted ou encore AT&T), soit près de 400 millions de violations de données. La section cybercriminelle du FBI (la) avait mené une enquête pendant deux ans, qui a permis d'identifier plusieurs acteurs, dont trois français. En janvier dernier, l'un d'eux -Sébastien Raoult- a d'ailleurs été condamné à trois ans de prison et cinq millions de dollars par un Tribunal de Seattle.