Microsoft passe à l'ère de l'IA avec les Copilot+ PC ! Voici les nouvelles fonctions de Windows !

En sus des nouvelles Surface , Microsoft a lancé(d'autres vont suivre chez les différents constructeurs comme Asus, Lenovo, Acer, Samsung, HP ou encore Dell).Pour faire partie de cette famille et pouvoir profiter de nouvelles fonctions au sein de Windows,(pour Neural Processing Unit, conçu pour accélérer les calculs liés à l'IA, appelé Neural Engine chez Apple)Évidemment, il y a très peu de puces qui correspondent à ce dernier critère,(45 TOPS max). Ce joli revers infligé à Intel et AMD devrait bientôt être lavé avec les futures puce Lunar Lake d'Intel(certaines dotées de mémoire unifiée, ce qui vous rappelle peut-être les puces d'une autre firme) et Zen 5 d'AMD prévues pour la fin de l'année.Si Microsoft reste sur une version 11 de Windows (Windows 12 devrait faire le plein de fonctions de ce type et mettre fortement l'accent sur l'IA ),accessibles pour certaines via une nouvelle touche dédiée sur le clavier reprenant le logo de Copilot.(il faudra donc impérativement dédier une partie de votre stockage à cette fonction)Il sera ainsi possible de faire une recherche sur, et Windows devrait vous retrouver les pages les mentionnant, y compris s'il n'est écrit nul part dans le textemais que ce dernier apparait au sein d'une image. Évidemment, cela fonctionne également pour le texte et Recall sera capable d'ouvrir le mail, le document ou la page qui seront liés à votre recherche.Bien entendu,. Il sera envisageable de choisir quelle quantité de stockage sera dédiée à la fonction, d'ajouter des filtres (par exemple, n'enregistre pas ma navigation au sein d'Edge), ou encore de désactiver complètement la fonction. Afin de ne pas s'accaparer trop de stockage, l'algorithme analyse l'affichage afin de n'enregistrer que les changements nécessaires.qui permettra d'élaborer un visuel grâce à quelques requêtes en langage naturel et un petit croquis, le tout avec la possibilité d'agir sur des curseurs afin de modifier le résultat. Ici encore, tout devrait se passer en local, avec tout de même une vérification de l'éligibilité de la requête via un serveur afin de filtrer certaines demandes jugées inopportunes.La fonction, Quick Settings améliorera automatiquement le rendu de votre webcam, par exemple pour s'adapter au mieux à la luminosité ambiante, et. Cette dernière fonction pourrait s'avérer Frot pratique et fonctionne avec plus de 40 langues vers l'anglais (d'autres langues seront ajoutées par la suite).Les promesses de Microsoft sont belles et les nouvelles fonctions pourraient s'avérer utiles pour de nombreux utilisateurs.. Certains utilisateurs disposant d'un GPU dédié tout à fait capable pour les calculs d'IA, seront peut-être également frustrés de ne pas avoir accès à ces fonctions afin de faire galoper leur carte graphique hors de prix, tout du moins dans un premier temps, avant l'arrivée d'éventuels accords et mises à jour.Ces nouveautés au sein de Windows pour les Copilot+ PC (le terme marketing ne semble pas extraordinaire, mais nous comptons sur les équipes de Cupertino pour nous trouver un nom) pourraient êtreL'intégration de l'IA générative semble inévitable et devrait ainsi permettre d'élaborer plus simplement des images, des textes et accompagner l'utilisateur au sein même de l'interface de l'OS. Reste à savoir ce que les appareils d'Apple seront capables de traiter en local (la puce M4 affiche 38 TOPS) et quelles puces d'Apple seront éligibles aux nouvelles fonctions.