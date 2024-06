L'IA au service de l'Histoire, avec cette exposition dédiée au Débarquement de Normandie

Le fil de la mémoire

L'exposition veut se tourner vers le passé et le futur. On met la technologie au service de l'histoire pour rendre l'expérience plus humaine, plus accessible

En effet,. Pour la découvrir dans son entièreté, il faut bien évidemment se rendre dans cette belle commune de la Manche, dans leEneric Lopez, directeur de l'IA chezqui a développé le site internet, précise :En effet, l'IA a permispar thème (opérations navale, terrestre, les civils...), mais aussi de(recoloriser certains personnages, refaire des parties abimées ou détourer des silhouettes)...Pour cela,. Mais pas question de laisser l'IA sans surveillance, elle a été utilisée comme un outil sous surveillance humaine et contrôlepar des historiens.. On y trouvera des milliers de textes, photos, vidéos, chronologies et cartes géographiques de très belle qualité !