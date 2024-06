iOS 18, macOS 15 : Apple prépare une app gestionnaire de mots de passe

Renforcer la sécurité des appareils

D’après Mark Gurman de, cette application viendrait donc concurrencer les applications tierces -telles que 1Password et LastPass- pour fournirPour rappel,de tous les systèmes d’exploitation d'Apple. Cette dernière n’est pas accessible directement (Réglages > Mots de passe) et il faut s’identifier avec Face ID pour y accéder. Enrichie avec les années, on y trouve le stockage des ID de connexions et des mots de passe, la prise en charge des codes de connexion uniques et l'offre d'options de génération de mots de passe directement dans Safari.Ainsi,, la fonctionnalité permettant de synchroniser ses informations sensibles sur tous les appareils connectés au même compte Apple. Il prendra en charge toutes les fonctionnalités prises en charge par les mots de passe dans les paramètres.On y trouverait donc dese. Les données de l'application peuvent être automatiquement insérées dans les sites Web et les applications lorsqu'un utilisateur se connecte.L'objectif d'Apple est de passer par son application, mais aussi d’encourager les clients à utiliser des mots de passe robustes (et oublier le 1234567 et autres dates d’anniversaire) et éviter d’avoir le même mot de passe pour plusieurs sites Web et services.