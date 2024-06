iOS 18 : des changements pour l'App Téléphone (il faudra s'habituer) !

Des modifications pour l'App Téléphone

iOS17 à gauche, iOS 18 à droite

Retrouvez notre vidéo présentant les nouveautés d'iOS 18

L'iPhone endosse désormais de nombreuses fonctions, mais son utilité première en tant que smartphone reste encore de passer des coups de fil, même si on a tendance à l'oublier. Avec iOS 18,qui n'est pas souvent citée lors des présentations des mises à jour du système. En sus de la possibilité d'enregistrer et retranscrire les conversations , Cupertino a apporté quelques modifications à l'interface et au fonctionnement de Téléphone.Si comme moi, vous passez souvent par l'onglet Récents pour rappeler vos contacts, vous remarquerez plusieurs modifications. Tout d'abord,. C'est une modification bienvenue, permettant de trouver rapidement un appel récent, ce qui peut s'avérer pratique plutôt que de scroller au sein des différentes entrées de l'historique d'appel.Ensuite,. Là encore, cela simplifie la recherche d'un appel et/ou d'un contact en particulier en offrant un repère visuel nettement plus évident à repérer au premier coup d'œil.Enfin, vous remarquerez que(le petitbleu). Ce tout petit changement modifie finalement en profondeur le comportement de l'application. Sur iOS 17, si vous touchiez une ligne des appels récent, vous appeliez directement le contact, et il fallait toucher l'icône information pour afficher la fiche du contact et la durée de cet appel. Sur iOS 18, la fiche du contact et les informations sur l'appel s'afficheront si vous touchez la ligne correspondante, et, et je touche encore fréquemment une ligne sur l'interface en pensant lancer l'appel. L'icône du téléphone étant assez petite, la zone à toucher pour lancer l'appel est réduite d'autant.au fur et à mesure des différentes bêtas et en fonction des retours avant le déploiement de la version finale, prévu pour cet automne.