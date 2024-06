Tim Cook fait une petite surprise pour certains gagnants du Swift Student Challenge

Un petit oral avec Tim Cook !

Distinguished Winners !

Le Swift Student Challenge annuel d'Apple reconnaît les développeurs étudiants, et cette année, la firme a ajouté une nouvelle catégorie. Sur 350 gagnants, 50 étudiants ont été distingués pour la création d'applications qui se distinguent par leur innovation, leur créativité, leur impact social ou leur inclusion.



Ces 50 étudiants ont été invités à une expérience en personne de trois jours à Apple Park qui comprend une programmation spécifique et l'événement spécial de la Worldwide Developers Conference (WWDC) de cette année, où ils rejoindront d'autres créateurs du monde entier partageant les mêmes idées.

Cette année, Apple a invité 50 développeurs via le, et ce, pour un évènement en personne à la WWDC. Et pour l'occasion c'estEn effet, quatorze étudiants ont été encore plus distingués, puisqu'ils devaient présenter leur application gagnante à Susan Prescott.! Le vrai but de la réunion était en réalité de montrer leur travail au CEO d'Apple. Tout le monde s'en est apparemment sorti avec les honneurs.Pour rappel, parmi les 350 étudiants récompensés dans le monde entier,), et ont été sélectionnés pour se rendre à l'Apple Park !