Un séjour à l'Apple Park et des AirPods Max pour le Swift Student Challenge 2024

Un petit mail de victoire !

Un séjour à l'Apple Park et des AirPods Max

expérience extraordinaire de trois jours

Dans un second temps, ils ont étéCette année, la firme avait prévenu longtemps à l'avance que l'évènement se tiendrait au mois de février, laissant plusieurs mois aux étudiants intéressés pour se préparer. Pour rappel, l'évènement permet aux étudiants de créer un projet de codage innovant à l'aide de l'application Swift Playgrounds Pour cette édition 2024,, avec un petit message de félicitations d'Esther Hare,. Tous recevront un certificat officiel Apple et un abonnement d'un an au programme de développement Apple, un bon pour passer un examen de certification du programme de développement Apple, ainsi que des AirPods Max.Rappelons que 50 d'entre eux seront invités au siège social d'Apple à Cupertino, en Californie pour assister à uneà l'Apple Park en juin (à partir du 10 juin 2024).