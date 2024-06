Voici iOS 18 : tout ce qu'il faut savoir sur les nouveautés !

Voici iOS 18 !

Une révision profonde pour Photos

Avec cette nouvelle itération, Apple poursuit l'évolution d'iOS en lui offrant. Il sera ainsi possible de profiter d', le tout avec la possibilité d'agrandir les widgets (les développeurs ont désormais accès au Centre de contrôle).Apple permet avec iOS 18 de. Ce qui peur s'avérer très pratique pour laisser son appareil sans crainte dans les mains des petits curieux.Cupertino enchaine les nouveautés très rapidement avec de, et la possibilité pour les constructeurs tiers d'appairer leurs appareils à la manière des AirPods (avec la petite animation).Pour Messages,, il sera possible de(par exemple pour être certain de ne pas louper un anniversaire), etL'application Mail profitera quant à elle(à la manière d'outlook), avec la possibilités de classer différemment les informations sur certaines catégories de courriers, comme les vols, ou encore les reçus.Plans n'est pas oubliée avec, à la manière d'AllTrails, et un accès aux cartes hors ligne (aux US uniquement dans un premier temps).Autre nouveauté réservée aux US, l'App Cartes prendra en charge la fonctionafin de verser une somme en approchant deux appareils.déjà disponible sur Mac et permettant d'offrir automatiquement de meilleures performances en mobilisant toute la puissance disponible lorsque le système détecte que vous avez lancé un jeu vidéo.Apple annonce enfin une mise à jour profonde de l'App Photos avecpour une navigation par thèmes, jour, personnes, voyages. Nous avons hâte de pouvoir essayer toutes ces nouveautés d'iOS 18, particulièrement cette nouvelle version de Photos., en juillet pour ceux qui sont inscrits au programme de test des bêtas publiques, et