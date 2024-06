Craig Federighi se penche sur l'avenir de l'IA chez Apple

L'avenir est dans l'IA

C'est une technologie de transformation substantielle, de la même manière qu'Internet l'a été, de la même manière que la mobilité. C'est l'une des grandes vagues, et elle va se jouer sur plusieurs années

ET la sécurité ?

Les pratiques de traitement des données autour des différents services d'IA et chatbots varient considérablement, et certaines des garanties -si on peut les nommer ainsi- sont limitées

Nous voulions établir une barre entièrement différente. Nous avons donc considéré que c'était fondamental, et comme une condition préalable à la façon dont nous avons offert l'intelligence personnelle, que vos informations personnelles restent entièrement les vôtres et sous votre contrôle. Et personne, pas même Apple aurait une quelconque visibilité sur ces informations, même si notre centre de données traitait votre demande

Cette IA intégrée aux systèmes d'Apple permettra, par exemple, de bénéficier d'un Super Siri mais aussi de reformuler un texte, de résumer des messages ou des e-mails, de générer des images et même des Genmojis .... Pour lui,, comme par exemple celle des microprocesseurs qui a évolué sur une longue période.Concernant, Craig Federighi reconnaît qu'il existe d'autres bons LLM disponibles, et ce,b ien qu'Apple ait mis beaucoup d'efforts dans la création de ses propres modèles linguistiques. Pour renforcer la transparence, Siri demandera l'autorisation d'envoyer des demandes à ChatGPT chaque fois qu'Apple Intelligence n'est pas en mesure de répondre à une question.Avec un peu de recul, c'est aussi un excellent moyen pour Apple: ceux qui ne veulent pas de l'IA, ceux qui veulent une IA d'Apple et ceux qui veulent une IA ! Via ses alliances, Cupertino a aussi trouvé un moyen d'pour avoir osé préférer son IA maison au détriment de la concurrence.Autre point fort de la keynote : la sécurité des utilisateurs ! Le message a été répété à de nombreuses reprises au cours de la keynote d'ouverture de la WWDC 2024 :, rappelle Hair Force One, tout en soulignant