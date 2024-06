Comment créer ses Genmojis sous iOS 18 (à venir)

Comment créer ses Genmojis avec Apple Intelligence

un t-rex portant un tutu sur une planche de surf

chiot avec un noeud vert sur une fusée

sushi volant sur une moto

avec la possibilité de se transformer en un Genmoji, une création originale et presque unique pour briller en société ou tout du moins dans vos messages, et ce, via Apple Intelligence .Pour cela, il suffira de taper une petite description, plus ou moins fantaisiste comme, ou un, voire un... Bref tout sera permis.Par cette nouvelle fonction, Apple en profite pour(qui mettaient plusieurs minutes à être configurés et qui n'ont pas rencontré le succès escompté en dehors des murs de Cupertino). En effet, on pourra utiliser ces derniers pour les transformer également.Les Genmoji pourront être, mais ils ne sont pas compris dans le protocole Unicode. Aussi on ne sait pas. Les images générées pourront certainement être déplacées en dehors de Messages, un peu comme les autocollants sous iOS 17.