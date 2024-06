Plan Procu ! Qu'est-ce que ce "Tinder" des élections législatives ?

Une mise en relation électorale

L'idée du site est assez simple et part d'un: certains seront absents le 30 juin et/ou le 7 juillet et ne trouvent personne à qui donner procuration. Il s'agit donc de: les premiers empêchés de se rendre aux urnes, avec les seconds disponibles -à proximité- pour le faire. Le tout via une procuration officielle (ou toute autre app de rencontre, sur laquelle l'asso joue aisément), le site va proposer de s'inscrire et d'être mis en relation avec des internautes pouvant voter à leur place. Derrière ce dispositif, se tiennent les bénévoles de l’association, dont l'objet est de lutter contre l’abstention.(enfin surtout la première étape : trouver quelqu'un). D'après Dorian Dreuil, coprésident de l’association,En pratique, pour s’inscrire, il faut remplir un formulaire et renseigner ses données électorales (numéro d'électeur, bureau de vote, commune et département). Des informations seront. Ensuite, il faut indiquer rechercher un électeur vivant à proximité de son domicile pour voter à sa place le jour du scrutin.Une fois la demande enregistrée,. Dès qu’un match est trouvé, les deux utilisateurs sont informés par email et doivent valider la proposition avant d'aller plus loin (et de passer par la case procuration).Attention,, même si une charte précise que les mandataires s'engagentet àsa volonté,. D’après le site, pour les dernières élections européennes, 1 500 personnes avaient été mises en relation pour les élections européennes et apparemment aucun souci n’a été remonté.