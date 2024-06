Qu'est-ce-que Ten Ten, l'app française qui cartonne ?

Un talkie Walkie façon 2024

Qui peut faire des dégâts !

ten ten - talkie walkie Ten Ten Télécharger

Disponible depuis un mois sur Android et plus d’un an sur iOS, l'application s'offre la première place du classement des réseaux sociaux les plus populaires de l’App Store. Son principe est simple et reprend celui du Talk Walkie, mais sans le bouton off :. L'application va ainsi fonctionner en arrière plan et c'est là la force et la faiblesse du concept.En effet, une fois lancé, le principe est très sympa pour les jeunes.On peut en effet imaginer les blagues (le message qui sonne en pleine nuit et réveille toute la maisonnée) mais aussi les mauvaises surprises (le message en plein cours pour ceux qui auraient juste mis en silencieux et non pas en mode avion / ne pas déranger).Derrière, entre messages vocaux et appels classiques, tout en supprimant la nécessité de décrocher pour répondre. Conscients de leur succès aujourd'hui, ils travaillent à une nouvelle version,Parmi les reproches de ce jour, certains pointent du doigt la manière avec laquelle on peut ajouter des contacts. Beaucoup partagent leur identifiant sur TikTok et peuvent être ajoutés par n'importe qui avec les conséquences évoquées. Sans parler du partage de leur adresse IP, leur répertoire ou leur localisation... Bref, à suivre...