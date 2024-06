L'hommage de macOS Sequoia à Susan Kare

Back to 1984 !

Happy Mac

Petit bonus : le fond d'écran officiel de macOS Sequoia

Le travail de Susan Kare

. Ce sont ainsi un ensemble d’images que l’on pourra découvrir dans la section, dénommé simplement, mais également un économiseur d’écran., mis en scène avec huit fonds colorés. Si pour l’heure ces images ne sont pas mise à disposition par Apple, certains développeurs ont réalisés quelques captures. C’est le cas dequi a publié dix-huit images sur son site, en très haute résolution (6400 × 3552 au format png).Au menu,, avec un très léger effet de perspective. Avec le fond d’écran dynamique, le défilement des icônes qui apparaîtront sur son écran sera totalement aléatoire. Les nostalgiques auront plaisir à retrouverUne belle occasion de (re)découvrirpour créer ces minuscules pictogrammes de 32 x 32 pixels, qui ont participé à la renommée du Mac au milieu des années 80 ! Rappelons que cette dernière est toujours active. En 2020, elle dévoilait une ligne de linge de maison reprenant ses fameuses icônes avec deux pages de produits sur. Elle vend également des représentations à afficher dans son salon sur son site à des prix équivalents…On retrouvait ainsi de nombreux. Directement inspiré de son travail, les différentes pièces s'illustrent dans une gamme bichrome et contrastée, dont le célèbre noir et blanc pour mettre un peu de Pomme dans votre cuisine ou votre salle de bain... le tout à des prix digne de l’histoire d’Apple.Rappelons enfin qu’en 2018,, rejoignant ainsi des designers de renom comme Paul Rand, Charles et Ray Eames, Milton Glaser et Saul Steinberg. Ce titre célèbre les designers capables d'un dessin présentant la simplicité nécessaire à leur compréhension et à leur adoption immédiate par le plus grand nombre. De nombreuses œuvres de Susan Kare ont été exposées au fameux Muséum of Modern Art de New York.