Face aux menaces d'Elon Musk, OpenAI contre-attaque !

Une IA dans la pomme

L'attaque d'elon musk

chatbot d’OpenAI dans les iPhone d’Apple de « logiciel espion effrayant »

Apple n’a aucune idée de ce qui se passe réellement une fois qu’il a transmis vos données à OpenAI

La réponse d'OpenAI

c’est son opinion. Évidemment, je ne le pense pas. Nous nous soucions profondément de la confidentialité de nos utilisateurs et de la sécurité de nos produits

OpenAI se concentre intensément sur la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. "Nous essayons d'être aussi transparents que possible avec le public …/… le plus grand risque est que les parties prenantes comprennent mal la technologie

Pour rappel, Apple a dévoilé lundi soir Apple Intelligence , sa propre IA maison, qui est censée rendre l'iPhone plus intelligent dès cet automne. Parmi les annonces, on noteraDevançant les désirs de ses utilisateurs, Cupertino a adopté une attitude assez ouverte. En effet,(version gratuite de ChatGPT-4o), l'IA générative d'OpenAI. Pire, la firme n'exclut pas d'autres alliances (avec Google et Gemini).. Il a même publié sur son réseau X que le fabricant d'iPhone n'était pas assez intelligent pour créer sa propre IA, et que ChatGPT n'est pas sûr. Il a en effet qualifié le. Il tempête ensuite indiquantOn ne relèvera pas le fait que Cupertino ne serait pas assez intelligent pour créer sa propre IA (la keynote a répondu à cette partie). En revanche, on s'attardera surC’est donc, qui se charge de répondre, défendant sa passion pour l'intelligence artificielle, bien avant son arrivée chez OpenAI en 2018.Hier soir, elle a ainsi indique :. Bien évidemment elle n’a eu de cesse, lors de cette soirée de rappeler qu’