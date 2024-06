Il accuse Apple d’être responsable de son divorce

Tel est pris…

Petit rappel

En effet, peu fidèle, cet homme a fréquentépendant son mariage, entretenant même avec l’une d’elle des échanges épistolaires assidus depuis son iPhone. Il faisait particulièrementMalheureusement, ses connaissances informatiques ne devaient être au top, puisqu’il possédait plusieurs produits Apple mais un seul Apple ID (vous voyez la suite). Son épouse a donc trouvé une série de messages à une, correspondance supprimée sur l’iPhone mais pas sur le Mac du salon. Ainsi, le dénommé Richard s’est fait prendre par l’iMac familial et laEn pratique, son épouse a demandé lepour faute de Monsieur -ce qu’elle a obtenu en un mois ! Dans la procédure, ce dernier a perdu plus de 5 millions de livres (presque 6 millions d’euros). Aussi entend-il demander réparation auprès d’Apple et créer une jurisprudence pour toutes personnes dans la même position que lui…D’après lui, Apple n’explique pas assez clairement aux clients que les messages peuvent être synchronisés entre d'autres appareils Apple connectés au même compte. Et dans son cas, comment faire pour synchroniser ou désynchroniser correctement ses appareils ! Et dans son cas partager ses iMessages à un autre appareil que son iPhone.Pour rappel, pour partager (ou pas) ses SMS, il suffit d’aller dans l’app Réglages de l’iPhone > Message > Transfert de SMS et de cocher ou pas les appareils connectés au même compte.