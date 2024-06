Un des co-fondateurs d'OpenAI se lance dans la sécurité autour de l'IA (c'est dire...)

L'avenir est dans la sécurité !

Je lance une nouvelle entreprise

une superintelligence sûre

grâce à des percées révolutionnaires réalisées par une petite équipe très pointue

hautes capacités

Petit rappel

Après presque dix ans, j'ai pris la décision de quitter OpenAI

La trajectoire de l'entreprise a été tout simplement miraculeuse, et je suis convaincu qu'OpenAI construira une intelligence artificielle générale à la fois sûre et bénéfique

Ains, c'est dans le domaine très porteur de la sécurité autour dequ'Ilya Sutskever a créé SSI inc . En tout état ce cause, cela ne semble pas l'émouvoir., a-t-il simplement annoncé sur X (ex-Twitter). Avant de préciser qu'il entend créer. Mais il ne se lance pas seul dans l'aventure, ayant embarqué avec lui(cofondateur de Cue AI) et(un ancien d'OpenAI).Avec la promesse d'y parvenir. Ilya Sutskever veut construire une IA aux, sans renoncer à la sécurité.Ai moins de mai, alors que les annonces relatives à l'Intelligence Artificielle se multiplient,, nous gratifie-t-il sur X (ex-Twitter), ajoutantPour le moment, il n'y a pas de détails sur ce départ mais on peut penser à une dissension interne. En effet, lors de l'éviction momentanée de Sam Altman,Après quelques jours intenses, Microsoft, principal investisseur d'OpenAI, avait rapidement proposé de l'embaucher, tandis que la majorité du personnel menaçait de démissionner et de le rejoindre.Mais les circonstances autour de cette décision ont toujours été un peu floues : il était reproché à Sam Altman, son mode de direction trop solitaire et peu corporatif, mais il y aurait eu aussi uneavec Ilya Sutskever. Mais il est possible que le poids de cet homme ou la vitesse de développement de l'IA dérangeaient également...