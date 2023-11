Fin du feuilleton OpenAI : Sam Altman revient !

Petit rappel des épisodes précédents !

Happy end !

Avec le nouveau conseil d'administration et le soutien de Satya [Nadella, dirigeant de Microsoft], j'ai hâte de revenir chez OpenAI et de bâtir un partenariat solide

Vendredi, le Conseil d'administration d'OpenAI évinçait manu militari son CEO et co-fondateur, Sam Altman. Dans la foulée, il devenait l'homme le plus désiré de la planète. Microsoft annonçait l'avoir embauché avec Greg Brockman, également ex-président et cofondateur de la firme . D'après une déclaration officielle de Satya Nadella , ils devaient diriger une nouvelle équipe de recherche sur -sans grande surprise- l'intelligence artificielle.Mais les circonstances autour de cette décision étaient un peu floues : il lui était reproché, mais il y aurait eu aussi une profonde. Mais il est possible que le poids de cet homme -papa de chatGPT- oudérangeaient également.Quoiqu'il en soit, la grande majorité des 700 salariés menaçaient de démissionner et de partir chez Redmond, qui au passage leur avaient proposé toutes les garanties d'emploi nécessaires.En effet, OpenAI a confirmé que les négociations sont un succès et ont abouti à un accord de principe pour que Sam Altman reprenne les rênes de l’entreprise. Le cofondateur doit réintégrer l'entreprise au sein d'un conseil d'administration renouvelé, composé notamment de Bret Taylor, de Larry Summers et Adam D'Angelo, qui était déjà en place.... mais toujours avec Microsoft, dit Sam Altman.. Après tout, le groupe -qui avait versé des dizaines de millions pour le développement de ChatGPT, n'était pas prêt de perde son investissement et avait fait pression, reprenant le CEO et les salariés en quelques heures.. Ou carrément de faire plusieurs saisons, chacune dédiée à un CEO évincé, et d'y inclure Steve Jobs, Elon Musk ou Jack Dorsey...