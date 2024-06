Apple en discussion avec Meta pour intégrer son IA générative !

Un partenaire inhabituel

Et ChatGPT ?

pour une intégration de l'IA générative sur les iPhone. Le premier est évidemment assuré par OpenAI (ChatGPT 4o aura une option dans iOS 18), mais d'autres ont été nommés comme Claude, Google ou encore Baidu pour équiper les iPhone chinois.En effet, Cupertino serait aussi en discussion avec Meta pour intégrer certaines technologies d'IA générative du géant des médias sociaux., si on se réfère aux relations plutôt tendues entre les deux firmes mais également Tim Cook et Mark Zuckerberg.Les deux hommes n'ont d'ailleurs, en ce qui concerne la publicité en ligne, la confidentialité ou encore le prix des produits et services. Il est d'ailleurs assez étonnant qu'un tel partenariat puisse se nouer au vu des positions diamétralement opposées des deux firmes sur de nombreux sujets.(notamment l'absence de consentement ou, plus récemment, la formation de l'IA directement dans les infos des abonnés).Elle serait ainsi prête à passer outre ces considérations pour intégrer l'IA de Facebook ? En effet, Craig Federighi a bien précisé que la firme cherchait à travailler avec le plus grand nombre, mais cela reste assez surprenant. A moins qu'il ne s'agisse d'une mesure de prévention :Pour rappel,Apparemment, Cupertino estimerait que la visibilité donnée à OpenAI dans des centaines de millions d'appareils serait d'une valeur égale ou supérieure à celle d'une contrepartie financière.Ainsi,Mais l'avenir pourrait être différent, l'objectif d'Apple serait de conclure des accords de partage des revenus avec des entreprises spécialisées dans l'IA. Et ainsi obtenir une commission de la part de ses partenaires qui monétisent les résultats dans les chatbots sur ses plates-formes.En attendant, Apple a d'autres chats à fouetter et vient d'annoncer la suspension du déploiement d'Apple Intelligence en Europe , ainsi que de deux autres fonctionnalités présentées à la WWDC 2024, à savoirpour recopier l'écran et, et ce, pour des raisons de conformité avec le DMA.