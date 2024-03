Apple va-t-elle s'offrir une IA chinoise pour l'iPhone ?

Un longue liste de prétendants

Ces dernières semaines, beaucoup se demandent quelle IA aura les faveursde l'iPhone.. Et le Chinois a toutes ses chances, notamment sur les iPhone de ses concitoyens. En effet,. Et ce dernier a déjà approuvé plus de 40 modèles, dont l’Ernie Bot de Baidu.D'après le, Cupertino aurait donc approché la firme chinoise afin de faire l’acquisition d’une licence pour ses modèles d’IA. Les actions de Baidu ont augmenté de plus de 5 % aujourd'hui, à la suite d'une publication de Cailian Press.A ce stade, ni Apple ni Baidu n'ont apporté le moindre commentaire, mais les propos de l'article sont assez plausibles dans la nouvelle stratégie d'Apple. L'un des défis de l'IA générative est que les modèles doivent être formés dans des langues différentes, région par région, tout du moins pays par pays.Un tel partenariat faciliterait ainsi l’intégration d’une IA au sein d' iOS 18 et sa commercialisation dans. D’autant que l’IA de Google -Gemini- et OpenAI- n’ont pas cette approbation et ne sont même pas disponible dans le pays.Pour le moment, le dossier n'en serait qu’au stade des discussions et aucun accord ne semble réellement finalisé. On attend tout de même des avancées avant le mois de juin, pour des annonces lors de la WWDC D'après. Des-l'ensemble de modèles d'IA générative de Google- afin d'alimenter certaines nouvelles fonctionnalités à venir sur le système du smartphone à la pomme.Ces affirmations ont même été confirmées par le, citantentre les deux firmes. Le média semble d'ailleurs axer son article sur le retard d'Apple dans la course à l'IA. Et finalement,Depuis un certain temps,D'après les récentes rumeurs, la firme s'écarterait pour le moment d’une IA maison. Plusieurs explications pourraient être avancées :(pour ne pas perdre d'utilisateurs face à la concurrence, notamment Samsung qui a signé avec Google pour son Galaxy S24).(avec l'intégration du RCS, les nouvelles fonctions d'accessibilité...) et soit dotée d'une IA générative. Cette dernièreMais les travaux ne s'arrêtent pas là. En sus de nombreux rachats de firmes spécialisées ( Darwin IA étant la dernière en date) et de noms de domaine,, un MLLM capable de traiter des textes et des images., après l'arrêt dramatique du projet Apple Car au bout de 10 ans et plusieurs milliards d'investissements ! Mais là encore, l'IA devrait être de la partie, puisque la grande majorité des équipes dédiées sont réaffectées à l'intelligence Artificielle.