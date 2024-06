Gmail devient plus intelligent avec Gemini (mais pas pour tout le monde)

Quelles promesses ?

Comme annoncé lors de son évènement annuel Google I/O (Gemini 1.5 Flash plus rapide et Gemini Advanced, plus complète) au sein de la majorité des services et Apps de Google, dont Gmail, Meet, Chrome ou encore Workspace.Avec cette IA, Google souhaite, accélérer les taches du quotidien et améliorer drastiquement la gestion des e-mails en proposant des fonctionnalités avancées. Parmi elles, on trouve ainsi le résumé de conversations, l'aide à la rédaction ou encore la recherche avancée d'informations.Notons que ce sont aussi des fonctions présentées par Apple, même si le déploiement de ces dernières est suspendu en Europe. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi Google ne connait pasde la Commission européenne sur l'introduction de Gemini au sein de ses produits ou services.Pour le moment, Gemini a commencé à être déployé, et ce, après une longue phase de test. Il devrait être disponible dans les prochains jours pour certains abonnés. Pour les autres, il faudra attendre le 8 juillet.En effet,, car il faut avoir le client Google Workspace avec un abonnement Gemini Business, Enterprise, Education ou encore Education Premium. L'accès est aussi possible avec Google One AI Premium.Sur la version Web de Gmail (ordinateur), il faudra passer par le boutondans le coin supérieur droit de l'interface. Sur son smartphone (toujours via le navigateur), il faut cliquer sur la pucedans un fil de discussion.