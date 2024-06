Bye bye ICQ !

Clap de fin !

Un peu d'histoire...

I Seek You

La messagerie arborera donc un éternel vingt-huit printemps et passera jamais le cap des trente ans !Créée en 1996 par deux Israéliens -Serf Arvedon et Aron Lukatsher via la firme Mirabilis- ICQ (l'acronyme pour) fut donc l'une des premières messageries instantanées ! Rachetée par AOL en 1998 (pour un petit 400 millions de dollars), elle a été acquise en 2010 par une firme russe pour moitié moins (187 millions de dollars).Il faut dire qu'elle avait lancé à l'époque une idée totalement révolutionnaire : avoir des conversations instantanées en ligne avec d'autres utilisateurs -parfois inconnus- appartenant au même réseau. Un concept qui a donné naissance aux messageries actuelles : Facebook Messenger, WhatsApp, Slack etc...Aux premiers balbutiements de l'internet grand public,(à la vitesse de la raie manta). Lors de son âge de gloire au début des années 2000, elle comptait même plus de 100 millions de comptes créés, familiers de la petite fleurs dont les pétales changeaient de couleur en fonction du statut!