SpaceX récupère le contrat pour désorbiter l'ISS

Depuis 1998, cinq agences spatiales, la CSA (Agence spatiale canadienne), l'ESA (Agence spatiale européenne), la JAXA (Agence japonaise d'exploration aérospatiale), la NASA (National Aeronautics and Space Administration) et la State Space Corporation Roscosmos, ont exploité la Station spatiale internationale avec chaque agence responsable de la gestion et du contrôle du matériel qu'elle fournit. La station a été conçue pour être interdépendante et dépend des contributions de l'ensemble du partenariat pour fonctionner. Les États-Unis, le Japon, le Canada et les pays participants de l'ESA se sont engagés à exploiter la station jusqu'en 2030. La Russie s'est engagée à poursuivre les opérations de la station au moins jusqu'en 2028. La désorbitation sûre de la Station spatiale internationale relève de la responsabilité des cinq agences spatiales.