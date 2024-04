Ciel un OVNI

transpercé le toit, puis les deux étages

bien que certaines parties puissent atteindre le sol, le risque de blessure, la probabilité qu’une personne soit touchée, est très faible

Les batteries, ça se recycle même dans l'espace !

Privateer Space

l’humanité à traiter l'environnement spatial comme si nos vies en dépendaient

Ce(ou plutôt un OTNI ? objet tombant non identifié) -qui a atterri en Floride- provient bien de la Station spatiale internationale (ISS). C'est en effet ce que vient de confirmer la Nasa. Le 8 mars dernier, un habitant d'une ville située en Floride avait récupéré un. Selon ses dires, celui-ci (l'OTNI) avait, n'occasionnant que des dégâts matériels -fort heureusement !Selon l'agence, l'objet de 700 grammes environ provient bien d'. Mais ce n'était pas non plus une surprise du côté des officiels. En effet, le 8 mars dernier, l’ agence spatiale européenne avait annoncé surveiller la rentrée atmosphérique(qui était d'ailleurs prévue entre 15h35 et 22h25).L’essentiel du chargement aurait du brûler avant de toucher le sol, mais une partie est attendue au niveau du plancher des vaches. En effet, l'Esa et la Nasa avaient estimé quePour le moment,, et surtout s'il estcar d'autres incidents ont déjà eu lieu. Ainsi en 2022, les autorités australiennes avaient avait récupéré un débris spatial carbonisé en provenance d'un appareil de SpaceX dans un enclos à moutons.En effet, il n'est, soulignant au passage les défis liés à la gestion des déchets spatiaux et la nécessité de solutions innovantes pour leur élimination.Voilà qui devrait peut-être faire les affaires de. En effet, cette dernière permet(certains vont pouvoir psychoter). Le but serait avant tout d’aider