Avant de les plier, Apple veut étirer les écrans

Etirer avant de plier !

Stretchable Display

une partie extensible avec des blocs de pixels rigides et hermétiquement fermés. Une zone d'interconnexion flexible peut être intégrées entre ces blocs

Pour quels produits ?

un ordinateur portable, un écran d'ordinateur contenant un ordinateur intégré, une tablette, un téléphone cellulaire, un lecteur multimédia, un dispositif électronique portatif, un bracelet, un boitier de montre, un pendentif, un casque ou une oreillette, un dispositif intégré dans des lunettes, une console vidéo, un appareil de navigation (automobile), un casque...

Foundation

Ce nouveau brevet, déposé auprès de l'USPTO et sobrement intitulé, ne concerne pas un nouvel exercice de Fitness+, mais. En effet, Apple a chargé cinquante-cinq ingénieurs -répartis entre la Californie et Taiwan- d'De façon très générique, la firme se lance dans une explication obscure sur les composants de cette future création. Elle précise qu'un écran peut avoirCes derniers peuvent être destinés à des appareils électroniques dotés d'écrans. Il s'en suit alors une, qui est finalement le point le plus intéressant du brevet.On y trouve :. Sur ce dernier point, Apple évoque discrètement le Vision Pro (peut-être une génération 2), en mentionnant un appareil porté sur la tête avec plusieurs écrans.Si l'idée d'un iPhone avec un tel écran extensible peut séduire,. Comme une Apple Watch -qui pourrait s'enrouler autour du poignet ou tout du moins présenter un écran arrondi qui s'adapterait à chaque poignet.Ou encore une AppleTV hybride, dont l'écran pourrait s'étendre pour visualiser la dernière saison de. Les idées ne manquent pas mais tout ceci reste bien évidemment théorique et le dépôt d'un brevet ne se concrétise pas toujours en un produit utilisable au quotidien.