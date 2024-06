Apple veut tout déverrouiller d'un simple regard

Cadenas, mon beau cadenas

Techniques pour fournir un trousseau numérique pour des objets physiques

L'USPTO vient de publier -pour le compte d'Apple- un brevet intitulésoit à peu de chose près. Via ce dernier,. Il s'agit en effet dePour cela, Apple part du principe qu’un assistant intelligent peut fournir une interface entre utilisateurs humains et appareils électroniques. De tels assistants peuvent être mis à contribution afin d'interagir avec des appareils ou des systèmes via une saisie en langage naturel sous forme orale, textuelle ou gestuelle. Il est ainsi possible d’envoyer une demande à un assistant numérique fonctionnant sur un appareil électronique. Le principe ici est donc de proposer un porte-clés numérique pour des objets physiques.Apple décrit ainsi son invention comme un. Elle indique en effet qu’il suffirait de numériser un ou plusieurs objets dans un environnement réel à l'aide d'un dispositif dédié. L'objet pourrait être identifié grâce à une base de données préenregistrée. L’authentification biométrique de l’utilisateur permettra ensuite de déverrouiller le dispositif.Dans les illustrations accompagnant le texte du dépôt de brevet, Apple donne notamment un exemple d'affichage d'un mot de passe pour. Mais le système pourrait être étendu à des dispositifs portables de type iPhone ou sur un casque de réalité (en avant le Vision Pro).