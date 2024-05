Apple ne veut pas que ses utilisateurs soient stressés !

Image Freepik

C'est une nouvelle fois dans les pages de l'USPTO que l'on trouve cette nouvelle demande de brevet, portant -pour une fois- un nom des plus simple :Apple propose que certains de ses appareils puissent améliorer l'expérience utilisateur en envoyant une notification dès l'identification d'un stress. En outre,(par exemple,une musique relaxante ou des exercices de méditation, etc.).: il pourrait s'agir de l'Apple Watch (grâce aux capteurs) mais aussi de l'iPhone, de l'iPad ou du Mac. Ou encore des AirPods (normaux, Pro ou Max) et bien sûr du Vision Pro.En effet, en septembre 2023 , il était déjà question pour le casque d'Apple d'utiliser les caméras et les capteurs. De source interne, la firme serait d'ailleurs en train de tester tout cela : le Vision Pro pourrait détecter des symptômes et par la suite afficher des images et des sons qui pourraient améliorer les émotions du porteur.Alors la grande question est de savoir comment le casque peut reconnaître de tels symptômes. A priori,Il pourrait également reconnaître certaines émotions, comme la tristesse, ou se fonder sur la future application Journal dans laquelle on peut consigner son état de santé.Une fois détectée, le Vision Pro afficherait alors des. Notons que les casques de réalité virtuelle ont déjà été utilisés par les chercheurs pour diagnostiquer et traiter les phobies et les syndromes post-traumatiques.