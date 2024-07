Panne mondiale de Microsoft : combien d'ordinateurs ont finalement été touchés ?

Petit nombre, mais gros impact

Bien que le pourcentage soit faible, les incidences sur l'économie et la société reflètent l'utilisation de CrowsStrike par des entreprises qui gèrent de nombreux services essentiels

Nous sommes profondément désolés pour les désagréments que nous avons générés pour les clients, les voyageurs et tous ceux affectés

En définitive, ce sont-tournant sous Windows et utilisant le programme concerné- qui ont été touchées, mais cela a suffi pour paralyser bon nombre d'infrastructures, de firmes et de particuliers : aéroports à l'arrêt, banque en off, chaînes incapables de diffuser leur programme, hôpitaux au ralenti, système d'accréditation de Paris 2024 touché... Sur son site web , Redmond a précisé ce chiffre ce weekend.. Pour rappel, la mise à jour de CrowdStrike ne s'est pas effectuée correctement dans la nuit de jeudi à vendredi. Même si un correctif a été apporté dans les 78 minutes,, déclarait le CEO de Crowdstrike George Kurtz sur NBC. Mais ce dérapage a surtout montré -une nouvelle fois- la dépendance actuelles des sociétés mais surtout leurs limites.