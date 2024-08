Une deuxième implantation réussie pour Neuralink

Un second succès

Dévoilé en 2017, le projet avait stagné avant de s'accélérer il y a moins de deux ans. En novembre 2022, Elon Musk avait développé un objectif médical pour son projet. Il citait en exemple, la possibilité de recouvrer la vue en stimulant certaines zones du cerveau, même si quelqu’un n’a jamais eu la vue, en étant né aveugle, on pense qu’on peut restaurer sa vision . Globalement, il s'agirait d'envoyer un signal électrique d'une caméra directement au cerveau, qui s'occupera de l'interpréter, et ce, en ne passant pas par l'oeil.



La start-up travaillerait sur le fameux projet de fusion des ordinateurs avec le cerveau humain afin de pouvoir un jour s'engager dans une sorte de relation télépathique informatique . La structure a donc pour ambition de développer des interfaces cerveau-ordinateur qui remplaceraient le langage humain et qui permettraient de contrôler des équipements à distance simplement par la pensée.







A l'heure des lunettes ARVR , l'objectif serait de redonner de la mobilité aux personnes paralysées en leur permettant d'interagir avec leur environnement ou de manipuler facilement des objets. Les implants pourraient aussi servir de solution à certains troubles neurologiques.

En janvier dernier, avait eu lieu la première implantation réussie chez un sujet humain,Malgré certaines critiques, la firme a renouvelé l'expérience chez un second patient, dénommé Alex, en juillet. Là encore, l'opération s'est bien déroulée et, dixit Elon Musk.Pour le reste, celui-ci a communiqué peu d'informations sur ce nouveau patient, on sait toutefois qu'il s'agit d'un profil similaire au premier avec uneOn apprend aujourd'hui que celui-ci a également réussi à jouer à des jeux vidéo -et plus précisément à Counter-Strike 2.Fan du titre avant l’opération, il utilisait jusqu'à présent un dispositif d’assistance appelé Quadstick pour jouer. Mais cette manette actionnée par la bouche avec différents capteurs de pression limitait quand même les possibilités de tir.Grâce à son implant, Alex -qui était technicien automobile avant son opération- a réussi àvia des logiciels de conception assistée par ordinateur. Il a même imprimé en 3D un support personnalisé pour son propre chargeur Neuralink.