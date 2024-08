Starlink bat des records ! Dans combien de pays est-il disponible ?

Et de 105 !

la conquête de l'espace par Elon Musk

les autres contenus Starlink

Notre Test sur Starlink

Désormais il est possible de souscrire à un kit Starlink mini à 359 euros (contre 599 dollars aux Etats-Unis), mais également souscrire à un abonnement mensuel de 59 euros (“Mobile régional”) ou de 40 euros (“Mini itinérante” 50 Go) en fonction de son utilisation. Par comparaison, l’abonnement Starlink dans l’Hexagone commence à partir de 40 € par mois (avec un kit antenne à 349 €). La version itinérante (avec une antenne motorisée à 249 €) est quant à elle accessible à partir de 59 € par mois.





. Il n’en fallait pas plus pour que le CEO ne s’en fasse l’écho sur son réseau social favori, X !. Presque dix ans plus tard, le milliardaire a réussi son pari avec cet accès comparable à de la fibre, sans aucune contrainte de raccordement (le tout à partir de 40 euros pour la formule Résidentiel Standard).Après la mise en orbite en février 2018 de ses deux premiers prototypes, il faut attendre 2020 pour connaître les débuts du service en version bêta,. À la mi-décembre 2023, on dénombrait plus deautour de la Terre, un chiffre passé àsuite aux dernières mise en orbite effectuées par la société.. Elon Musk poursuit, en effet, le doux rêve d’une constellation comptant des dizaines de milliers d’engins même si dernièrement l’ un d’entre eux a préféré revenir sur le plancher des vaches en Europe.Fin 2023, Starlink compte environ deux millions de clients dans une cinquantaine de pays, dont la France, qui ont autorisé la société à utiliser les fréquences nécessaires au système.