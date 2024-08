la chute d'un starlink

Il s'agissait d'un objet non identifié en train de se consumer lors de son entrée dans l'atmosphère. Celui-ci a été visible pendant quelques secondes avant de s'éteindre.Ce n'était pas un météore (et encore moins un OVNI ou des êtres venus de l'espace pour regarder les Jeux Paralympique), mais tout simplement. Mais, à chaque fois dans de telles circonstances, l'entrée dans l'atmosphère se traduit par un frottement de l'air sur l'engin et donc son échauffement et sa destruction plus ou moins spectaculaire.Comme on peut le voir sur le tweet ci-dessous, la trajectoire a suivi une ligne droite, passant au-dessus du Havre jusqu'à Bâle avec une visite du ciel parisien. Même si on ne pourra lui enlever un côté très spectaculaire,C'est en effet ce que vient de confirmer la Nasa. Le 8 mars dernier, un habitant d'une ville située en Floride avait récupéré un objet gris de forme semi-cylindrique dans sa maison. Selon ses dires, celui-ci (l'OTNI) avait transpercé le toit, puis les deux étages, n'occasionnant que des dégâts matériels -fort heureusement !Pour le moment,, et surtout s'il estcar d'autres incidents ont déjà eu lieu. Ainsi en 2022, les autorités australiennes avaient avait récupéré un débris spatial carbonisé en provenance d'un appareil de SpaceX dans un enclos à moutons.En effet, il n'est, soulignant au passage les défis liés à la gestion des déchets spatiaux et la nécessité de solutions innovantes pour leur élimination. Voilà qui devrait peut-être faire les affaires de. En effet, cette dernière permet(certains vont pouvoir psychoter). Le but serait avant tout d’aider