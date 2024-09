Liberté d’expression : première suspension pour X

Première suspension du réseau !

qui semblent être dans le collimateur des gouvernements et des juges ces derniers jours. Pour rappel, Pavel Dourov , le CEO de Telegram, a été mis en examen à Paris et remis en liberté sous contrôle judiciaire (assortie de l’obligation de verser un cautionnement de 5 millions d’euros) et l'interdiction de quitter le territoire français.C'est donc au tour d'Elon Musk ! En effet, un juge de la Cour suprême brésilienne -Alexandre de Moraes- vient d'au Brésil du réseau social X -décision confirmée par la Cour surpême ce lundi 2 septembre.Juridiquement, il avait été donné 24 heures au CEO pour appliquer plusieurs décisions de justice et nommer un représentant légal au Brésil, sous peine de blocage., cela a entrainé une, qui a donc commencé samedi.Précisons que. Il mène un combat acharné contre le milliardaire américain sur la question des limites de la liberté d'expression.De son côté, le CEO dénonce une mesure politique de restrictions des droits le traitant desur X. Malheureusement le réseau étant coupé localement, le post a nettement moins d'effet.