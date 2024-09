Présidentielle US : Taylor Swift prend position, Elon Musk réplique

Une déclaration attendue

Elon Musk réagit

Tout commence mardi soir, juste après le débat entre Kamala Harris et Donald Trump, diffusé sur ABC News. Taylor Swift publie un message sur Instagram dans lequel elle déclare : « J’ai fait mes recherches et j’ai fait mon choix. », qu’elle décrit comme une « dirigeante solide et compétente ». Mais ce n’est pas tout : Swift explique que des images générées par l’intelligence artificielle, la montrant faussement en soutien à Trump, l’ont poussée à prendre la parole publiquement. « Le moyen le plus simple de lutter contre la désinformation est de dire la vérité », ajoute-t-elle, tout en affirmant que Kamala Harris et son colistier, Tim Walz, défendent les droits LGBTQ+, le droit des femmes à disposer de leur corps et la fécondation in vitro, des causes qui lui tiennent particulièrement à cœur.Très logiquement, ce post ne passe pas inaperçu. En moins de trente minutes, plus de 2 millions de personnes avaient déjà liké la publication. Maisfervent défenseur de Donald Trump , qui a rapidement réagi avec un tweet pour le moins étrange. Il a écrit : « OK Taylor… tu as gagné… je te ferai un enfant et protégerai tes chats de ma vie. » Inutile de dire que ce commentaire a immédiatement suscité de nombreuses réactions, certains le qualifiant de « creepy » (on ne peut pas leur donner tort).Taylor Swift, pour sa part, reste pour le moment imperturbable. Sur Instagram, elle a également encouragé ses fans à voter, vantant les mérites du vote anticipé et appelant chacun à faire ses propres recherches avant de prendre une décision.. En 2020, elle avait déjà soutenu Joe Biden et Kamala Harris. Et avant cela, en 2018, elle s’était prononcée en faveur de candidats démocrates dans le Tennessee. Cette fois encore, elle souligne l’importance d’être bien informé et de voter pour des dirigeants capables de ramener de la stabilité, et non du chaos.Musk n’est pas le seul à réagir au soutien de Swift pour Kamala Harris. Sur X (anciennement Twitter),(surprise, non ?). Une chose est sûre : avec ses 283 millions d’abonnés sur Instagram, Swift a la capacité d’influencer une partie significative de l’électorat, et sa déclaration publique pourrait bien avoir un impact, notamment chez les jeunes votants qui la suivent depuis des années.Vous vous demandez peut-être pourquoi nous couvrons ces actualités sur Donald Trump et l’élection américaine ? Cette élection aura nécessairement des, et surtout, comme vous pouvez le voir, tout se joue désormais sur les réseaux sociaux. Il n’est donc pas absurde de vous en parler dans nos colonnes.