Ce robot humanoïde était une femme en réalité !

Plus vrai que nature et pour cause !

beaucoup de gens pensent qu’il s’agit de robots sans se rendre compte qu’il s’agit en fait de deux êtres humains déguisés en robots

recharger ses batteries

Une perte de crédibilité ?

OMG... ils l'ont fait !

Entre deux pompes d'Atlas -le dernier né de Boston Dynamics - ou les promesses d' Elon Musk de doter ses chaines de production de robots humanoïdes, se tenait du 21 au 25 août dernier,, à Pékin.A cette occasion, vous avez du voir circuler ces images montrant. Ces derniers ont effet bluffé les visiteurs, de part le réalisme de leurs gestes et de leur démarche. Jamais machine n'avait atteint un tel degré de ressemblance et pour cause !. C'est ce que rapporte le site américain Futurism, deux de ses machines étaient en réalité de vraies demoiselles. Le journaliste à l'origine du post s'étonnait au passage de la démarche ou de la crédulité des personnes :Un internaute présent a même postéPour le moment,, notamment pourquoi recourir à ce subterfuge alors qu'elle bénéficie d'une certaine reconnaissance de l'industrie, voire de la presse. L'agencelui avait consacré un article mettent en avant les progrès réalisés. On pouvait d'ailleurs voir une tête de robot (sans corps apparent ce qui réduit les tentatives de supercherie) exprimer des mouvements très humains.