A Dubaï, ChatGPT joue le pizzaïolo !

L’histoire se déroule à Dubaï, dans la chaine Dodo Pizza . Afin de satisfaire le désir de nouveautés de ses clients, Spartak Arutyunyan -en charge du développement des menus (si si ça existe)- a décidé de faire preuve d’audace et aPour cela, le prompt intégrait divers paramètres, comme la diversité culturelle inhérente de Dubaï. En effet, comme le précise la BBC,. La pizza devra donc prendre en compte et représenter ce mélange culturel.L’IA a donc délaissé l'ananas et le reblochon, pour retenirPassé le moment de surprise et de questionnement, le chef a avoué qu’il n'aurait jamais mis. Si cette recette a rencontré un franc succès, d'autres en revanche ont été écartées -trop audacieuses ou incongrues pour finir sur la carte, comme la spéciale fraises & pâtes, ou myrtilles & céréales.Puisqu'il est question de fast-food, pourquoi s'arrêter en si bon chemin (oui pourquoi ?). En effet, la BBC relate, comme aux États-Unis. Au Velvet Taco de Dallas, la directrice -intriguée par l’IA- lui a confié lad'un tacos. Du côté du prompt, elle a demandéBien évidemment, le chef virtuel doit nécessairement être surveillé, à peine de se retrouver avec des alliances étranges comme curry rouge, tofu à la noix de coco et ananas (ahhh tout de même !). Finalement, c’est un taco crevettes - steak qui a rencontré son public, avec succès, là aussi....Même si elle conserve de nombreux détracteurs, l’IA sa su séduire et devant le succès, Venecia Willis considère finalement que