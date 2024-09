Quelles nouveautés pour la bêta 4 d'iOS 18.1 ?

Une bêta pour tous (ou presque)

Enregistrer, transcrire et résumer les appels téléphoniques

Des suggestions en fonction du contexte pour Siri

Quel temps fait-il ?

Autres changements

Pour rappel, les trois précédentes bêtas d'iOS 18.1 étaient destinées à tester Apple Intelligence et ses fonctionnalités IA, ce qui limitait l’expérience à l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. En revanche, les fonctions d'IA ne sont pas disponibles pour tous les modèles.. Elle en profite pour introduire de nouvelles fonctionnalités pour ces anciennes générations d’iPhone.Pour cela, il faut au moins qu'un des interlocuteurs possède iOS 18.1 (appelant ou appelé peu importe), il n'est en effet pas besoin que son correspondant l'ait pour l'utiliser. La fonction de résumé des appels sera naturellement disponible sur la gamme iPhone 16, tous prenant en charge Apple Intelligence.Lors d'un appel, on trouve désormais un petit bouton en haut à gauche. On peut cliquer dessus pour commencer à enregistrer (Cupertino a glissé un compte à rebours de 1 à 3), les participants sontque l'appel est enregistré via un message vocal. N'oublions pas qu'en France, il est interdit de procéder d'enregistrer une personne à son insu ( voir les infractions en matière d'atteinte à la vie privée - Articles 226-1 à 226-7 du Code pénal ).-pour l'instant ça ne marche pas en français (attention cette fonction est en revanche limitées aux iPhone 15 Pro et Pro Max). A la fin de l'appel, Apple Intelligence va générer, afin que vous puissiez revenir sur ce qui était important en un coup d'œil. Cette fonction -vraiment très pratique dans les millieux professionnels, même si un peu intrusive- se trouve dans certains logiciels de visioconférence via des services supplémentaires payants comme sur Teams.En effet, l'option de saisie textuelle affiche désormais plusieurs suggestions, qui changent en fonction de la saisie de l'utilisateur.Avec cette nouvelle fonctionnalité, on s’approche un peu plus de cequi n’arrivera qu’au printemps prochain . Désormais l'assistant essaiera depar l'utilisateur et de déterminer l’objet de sa recherche.Par exemple, taper le motva donner. Siri va fournir des suggestions sous forme de questions dérivées :. Ce faisant, Siri donnera aux utilisateurs la possibilité d'ouvrir différentes applications telles que Calendrier, Actualités, Notes, Rappels, Raccourcis, Météo, etc.Siri bénéficie désormais d'un nouvel écran de configuration avec iOS 18.1, ainsi que quelques petits changements d'interface et des améliorations visuelles.La dernière version bêta du développeur d'Apple d'iOS 18.1 présente quelques changements supplémentaires liés à l'appareil photo.On trouve une option "spatiale" dédiée dans l'application Appareil photo pour basculer facilement entre la capture de vidéos spatiales et de photos spatialesTous les appareils compatibles avec la mise à jour ont la possibilité de mettre la vidéo en pause pendant l'enregistrement. Il convient de souligner, cependant, que ce dernier est simplement un report de la sortie publique d'iOS 18.0.