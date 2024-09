Piratage : 27 millions de données clients de Boulanger en vente

27 millions de données piratées !

d'une base de données comportant 27 561 592 lignes

Dans la nuit du 6 au 7 septembre, Boulanger a été victime d’un acte de cybermalveillance sur une partie de nos informations clients. Les données récupérées sont uniquement des adresses de livraison. Aucune donnée bancaire client n’est concernée

Apparemment,. D'après SaxX, un chercheur en cybersécurité, il s'agirait en effetd’informations sur la clientèle du groupe. Pour le moment, on ne dispose pas d'informations sur les circonstances de ce piratage.Au niveau des données concernées, on trouve, qui ont déjà passé des commandes auprès de l'enseigne. Le fichier est actuellement en vente sur, sans indication de prix, le pirate proposant de venir négocier directement avec lui sur Telegram...Par ailleurs, cette dernière a confirmé officiellement d’une attaque via Linkedin . Néanmoins, la firme se veut rassurante, indiquant que