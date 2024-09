Incroyable, Elon Musk rend les armes !

Image : Grok qu'Elon Musk adore utiliser lui même !

Elon Musk acculé

dictateur maléfique

Le genre de tweet publié par Musk, contre le juge Alexandre de Moraes

Le Brésil n'a rien lâché

(Par contre cette photo est authentique)

X bientôt de retour au Brésil

C'est un retournement de situation qui peut surprendre,, accusés de diffuser de fausses informations.Tout a commencé fin août, lorsqueLa raison ? L’absence d’un représentant légal sur place et la non-suppression de plusieurs comptes d’extrême droite. Musk, fidèle à sa réputation, avait réagi en fermant les bureaux de X au Brésil et en traitant le juge de. Rien que ça ! Mais cette stratégie n’a pas vraiment payé : la justice brésilienne a imposé des amendes salées et ordonné aux fournisseurs d’accès de bloquer la plateforme.Coup de théâtre ce week-end. X a soudainement fait volte-face en nommant un représentant légal, en supprimant les comptes litigieux. On est loin du discours sur la liberté d’expression à tout prix ! Pour Musk, ce n’est peut-être qu’un énième revers dans sa bataille mondiale contre les gouvernements, mais au Brésil, où X compte plus de 20 millions d’utilisateurs, la situation devenait critique. Le réseau risquait de perdre une énorme part de marché, une menace difficile à ignorer pour une entreprise déjà en difficulté avec les annonceurs.Pendant ce temps, les concurrents en ont bien profité.. Un effet d’aubaine pour ce réseau en plein essor, alors que les fidèles de X cherchaient une nouvelle plateforme pour s’exprimer.Le retour de X au Brésil est maintenant suspendu à quelques formalités administratives.. On verra bien si le roi de la provocation peut remettre le pied dans la porte. Ce feuilleton montre une chose : même le plus puissant des magnats de la tech ne peut pas se jouer des lois locales indéfiniment.Vous avez? Donnez-le nous !