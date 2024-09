Trump blâme l’IA pour une photo compromettante

C'est bien E. Jean Carroll, ici entourée, qui discute avec Donald Trump

Faire planer le doute et accuser l'IA

créée par IA

Un argument en contradiction avec les faits

Quel est le contexte ?

Mais la photo est sortie en 2019…

Photo : NBC

Lors d’une conférence de presse à New York , Trump a insinué que l’image, prise à la fin des années 1980, pourrait avoir été. Cette déclaration intervient, soulevant des doutes sur l’authenticité de cette preuve, considérée comme clé dans le dossier.La photo,, est utilisée par Carroll pour prouver qu’elle a bien rencontré Trump, une affirmation que l’ancien président nie depuis des années. Accuser cette image d’avoir été générée par IA semble être une tentative désespérée de Trump pour discréditer une preuve centrale dans sa condamnation pour agression sexuelle et diffamation.En 2019, E. Jean Carroll a accusé Donald Trump de l’avoir agressée sexuellement dans les années 1990. Trump a immédiatement nié, affirmant qu’il ne l’avait jamais rencontrée. Carroll l’a alors poursuivi en justice pour diffamation et agression.et condamné à verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts. La photo controversée, prise lors d’une fête dans les années 1980, montre que Trump et Carroll se sont bel et bien rencontrés.En 2019, les technologies de génération d’images par IA n’étaient pas suffisamment avancées pour produire des images réalistes comme celle montrant Trump et Carroll., car la technologie de l’époque ne permettait pas de créer une telle image.Cette remise en question des faits rappelle d’autres stratégies employées par Trump. En 2016, il avait nié l’authenticité de l’enregistrement, bien qu’il ait reconnu ses propos en privé.. Ces tactiques visent à influencer l’opinion publique et à semer le doute, particulièrement auprès de son électorat fidèle.Dans cette affaire, Trump tente. Bien que cette approche soit hasardeuse, elle pourrait avoir un certain impact, marquant une nouvelle étape durable dans la désinformation politique.