iPhone 16 : L'Intelligence Artificielle au cœur de la keynote Apple

L'iPhone 16 et l'IA

Comment bien vendre l'IA

Une nette préférence pour le mardi 10 septembre

des personnes proches du dossier

la firme se préparerait pour cette date

D'après le très bien renseigné journaliste,, qui devrait logiquement avoir lieu après la keynote. Or ces dernières auraient toutes été programmées le 12 septembre et 13 septembre, en fonction des magasins.Mark Gurman note toutefois que, la firme les tenant plutôt un dimanche qu'un jour de semaine ().Mais Apple pourrait bien mener les choses différemment cette année, avec, la compatibilité limitée à certains iPhone ou encore les nombreuses questions soulévées.En effet, dans un autre message, il évoque des formations IA à destination des employés du retail et il s'attend à ce que ce soit un élément clé de l'argumentaire de vente de l'iPhone 16 (ou à défaut des iPhone 15 Pro et Pro Max ). Certains analystes ont prédit que, il n'est donc pas nécessairement surprenant qu'Apple envisage de présenter les fonctionnalités aux utilisateurs en magasin.Pour rappel, Apple Intelligence ne devrait pas être disponible dès le lancement de l'iPhone 16, car il a été officiellement reporté à iOS 18.1 en octobre -tout du moins pour les Etats-Unis ! En effet,La firme a annoncé la suspension momentanée des fonctions Recopie d'iPhone, partage d'écran SharePlay et Apple Intelligence, et ce, pour des raisons de non-conformité avec le DMA pour la première, avec les lois locales pour la seconde. Néanmoins, ces fonctions pourraient être disponibles en Europe, mais uniquement sur Mac Des fonctionnalités telles que les outils d'écriture, les résumés de notification et la nouvelle interface Siri seront disponibles à ce moment-là, bien que des fonctionnalités plus avancées telles que l'intégration Image Playground, Genmoji et ChatGPT ne seront pas disponiblesEvidemment, on ne peut queau journaliste de, tant les informations qu'il possède se révèlent exactes au fil des jours (certains pensent qu'il pourrait posséder un bureau officieux dans celui de Tim Cook...).. Citant, il avance quemême si rien n'a encore été confirmé. Il s'agit en effet de l'une des trois pressenties, avec le 3 et le 4 septembre. Mais cette dernière tombait malheureusement le même jour que le premier débat de Kamala Harris et Donald Trump pour les Présidentielles américaines.Avec ce calendrier, tous les systèmes - iOS 18 , iPadOS 18, macOS Sequoia ...- devraient sortir quelques jours avant la commercialisation des produits.