Nikon lance un 50 mm abordable pour son système Z

Cet objectif, qui se distingue, vient enrichir la série d’optiques à grande ouverture f/1.4 pour le système Z de Nikon . Après le lancement du Nikkor Z 35mm f/1.4 en juin dernier, Nikon complète donc sa gamme avec une nouvelle option polyvalente, particulièrement intéressante pour les photographes et vidéastes Le Nikkor Z 50mm f/1.4 ne rivalise peut-être pas directement avec la qualité d’image du célèbre Nikkor Z 50mm f/1.8 S-Line ou la capacité de captation de lumière du Nikkor Z 50mm f/1.2 S, mais il propose un compromis franchement intéressant. Il est bien plus abordable que ces deux modèles, tout en offrant, a priori, des performances solides., il est un excellent choix pour les portraits, les paysages et la photographie de rue, tout en restant accessible à un large public.Avec un poids de, le Nikkor Z 50mm f/1.4 est presque identique en taille et en poids au Nikkor Z 50mm f/1.8 S. En comparaison, le modèle haut de gamme f/1.2, plus lumineux, est nettement plus volumineux et pèse plus d’un kilogramme.Le Nikkor Z 50mm f/1.4 se distingue également par sa construction optique, qui inclut 10 éléments répartis en sept groupes. Bien que moins complexe que celle de ses homologues plus coûteux, il intègre un diaphragme à neuf lamelles pour un bokeh plus doux. Ajoutons que cet objectif utilise la technologie de moteur STM de Nikon,, idéale pour la vidéo.Avec une distance minimale de mise au point de 0,37 mètre et un rapport de grossissement maximal de 0,17x, le Nikkor Z 50mm f/1.4 devrait offrir une grande flexibilité pour capturer des détails en gros plan. Il est également équipé d’une, ainsi que d’un système de suppression du, un problème agaçant, souvent rencontré lors de la mise au point en vidéo.Le Nikkor Z 50mm f/1.4 sera disponible à partir de la fin septembre, à un prix d’environ $500 (soit aux alentours de 450 euros), un. Ce positionnement tarifaire pourrait séduire de nombreux photographes à la recherche d’une grande ouverture sans avoir à investir dans les modèles premium de la marque.Ce nouvel objectif pourrait aussi encourager certains utilisateurs àà moindre coût, en réservant une plus grande part de leur budget à l’appareil photo plutôt qu’à l’optique.